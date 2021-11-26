Зеленский опроверг союзничество с Коломойским
- РИА Новости
«Что касается союзничества с Игорем Валерьевичем Коломойским, мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров и не проводили очень-очень длительное время. Я думаю, два года, что-то такое», — сказал Зеленский на пресс-конференции.
Президент отрицательно ответил на вопрос, сотрудничает он ли с Коломойским в медийной сфере, пишет ТАСС.
В начале октября Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «Досье Пандоры», в котором утверждается, в частности, что Зеленский и его окружение могли быть причастны к переводу $40 млн из структур олигарха Игоря Коломойского в свои офшорные фирмы.
В офисе президента Украины тогда открестились от обвинений и пояснили, что речь идёт о событиях 2012 года и ранее.