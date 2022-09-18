ZN.ua: у олигарха Коломойского прошли обыски по делу о присвоении имущества «Укрнафты»
- РИА Новости
«У Игоря Коломойского детективами НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. — RT) был проведён обыск, в ходе которого изъяты документы, гаджет, а также скачано его содержимое», — говорится в заявлении.
Отмечается, что следственные действия провели по месту проживания олигарха на курорте Буковель.
В июле советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко допустил передачу Коломойского Соединённым Штатам, где в отношении него проводится расследование.