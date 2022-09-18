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ZN.ua: у олигарха Коломойского прошли обыски по делу о присвоении имущества «Укрнафты»

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У олигарха Игоря Коломойского прошли обыски по делу о присвоении имущества компании «Укрнафта». Об этом сообщает газета ZN.ua («Зеркало недели») со ссылкой на свидетелей.
ZN.ua: у олигарха Коломойского прошли обыски по делу о присвоении имущества «Укрнафты»
  • РИА Новости

«У Игоря Коломойского детективами НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. — RT) был проведён обыск, в ходе которого изъяты документы, гаджет, а также скачано его содержимое», — говорится в заявлении.

Отмечается, что следственные действия провели по месту проживания олигарха на курорте Буковель.

В июле советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко допустил передачу Коломойского Соединённым Штатам, где в отношении него проводится расследование.

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