Врач Пиховкина дала рекомендации донорам по подготовке к сдаче крови

Заведующая отделением переливания крови МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Марина Пиховкина рассказала, что к донации крови важно подготовиться правильно.

В беседе с РИАМО специалист посоветовала не сдавать кровь при чувстве недомогания, ознобе, головокружении, головной боли, слабости. Также не стоит сдавать кровь натощак.

Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копчёную пищу, бананы, орехи, а также молочные продукты, яйца и масло, уточнила Пиховкина.

Также, по её словам, за 48 часов до процедуры нельзя употреблять алкоголь, а за 72 надо исключить приём нестероидных противовоспалительных препаратов (аспирин, анальгин, парацетамол). Курить нельзя за час до сдачи крови.

Ранее «Известия» писали, что 38% россиян хотя бы раз в жизни становились донорами крови, это показало исследование сайта «Работа.ру» и медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье».