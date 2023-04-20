Специалист Власов поддержал идею создания отечественной ОС для установки в школах

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Полина Полетаева
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с RT прокомментировал предложение о создании отечественной операционной системы для установки в школах.
Специалист Власов поддержал идею создания отечественной ОС для установки в школах
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Специалист отметил, что такие разработки велись ранее и компетенции для реализации есть.

По его мнению, необходимо, чтобы это было воспринято как национальная задача.

По словам Власова, эта идея уже давно «назрела и перезрела».

«Железо» мы вряд ли научимся делать, и вряд ли это надо. Всё равно для всего мира «железо» в области информационно-коммуникационных технологий производит практически одна страна, и называется она Китайская Народная Республика. А вот чтобы снизить риски несанкционированных вмешательств в нашу IT и даже ИКТ-инфраструктуру, на всё это «железо» надо ставить свой собственный софт. Чтобы не было никаких возможностей никуда вмешаться», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать отечественную операционную систему для обязательной установки на устройствах, планируемых к использованию в учебных и образовательных целях на территории страны.

По словам Милонова, уход с рынка иностранных IT-компаний и отказ от поддержки программного обеспечения (ПО) на территории России диктуют нам необходимость внедрения собственного отечественного ПО в сферу школьного и иного образования.

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