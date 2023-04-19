Общественник Бородин ответил актёру Козловскому в связи с подачей против него иска в суд

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ответил актёру Даниле Козловскому в связи с подачей против общественника иска в суд о защите чести и достоинства.

«Данила, наконец-то мы услышали от тебя внятную позицию. Очень рады, что ты всё-таки с нами!» — сказал Бородин в видеообращении.

Общественник выразил уверенность, что российский суд разберётся в ситуации и вынесет законное решение.

Ранее Бородин призвал Генпрокуратуру России проверить Козловского по статье о дискредитации российских ВС. В обращении Бородина также говорилось, что актёр специально переехал в Соединённые Штаты, чтобы «дистанцироваться от России».

В ответ на это Козловский сообщил, что у него нет второго гражданства, и пояснил, что уезжал в США, чтобы встретиться со своим ребёнком.

19 апреля стало известно, что Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Бородину.