Более 180 горнорабочих эвакуируют с шахты «Распадская» в Кузбассе из-за возгорания
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
В ноябре 2021 года ЧП произошло на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Под землёй находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели.
Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.