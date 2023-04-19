Более 180 горнорабочих эвакуируют с шахты «Распадская» в Кузбассе из-за возгорания

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Свыше 180 горнорабочих эвакуируют с шахты «Распадская» в Кузбассе из-за возгорания.
Более 180 горнорабочих эвакуируют с шахты «Распадская» в Кузбассе из-за возгорания
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В ноябре 2021 года ЧП произошло на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Под землёй находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели.

Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.

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