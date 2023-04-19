В России допустили принятие закона о майнинге в июне

Глава профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил принятие закона о майнинге в июне.

По его словам, 20 апреля комитет рассмотрит законопроект и вынесет его на рассмотрение Думы в мае.

«Думаю, что в июне примем закон окончательно», — цитирует Аксакова РИА Новости.

Он пояснил, что регулятор будет определять, кто сможет использовать цифровые платформы и как это будет работать.

В марте Аксаков заявил, что в профильных ведомствах на согласовании находятся поправки правительства о наказании за уклонение от декларирования цифровых активов.

Ранее он рассказал подробности о пилотном проекте с цифровым рублём, который запускается с 1 апреля.