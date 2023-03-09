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Депутат Аксаков: в России готовят поправки о наказании за уклонение от декларирования цифровых активов

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в профильных ведомствах на согласовании находятся поправки правительства о наказании за уклонение от декларирования цифровых активов.
Депутат Аксаков: в России готовят поправки о наказании за уклонение от декларирования цифровых активов
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  • © Konstantin Kokoshkin

«Мы над этими документами вместе работаем с Центробанком и Минфином. Поддержим их», — сообщил Аксаков в беседе с «Парламентской газетой».

Как отметил депутат, поправки предложено внести в Уголовный кодекс и КоАП.

«А сами майнеры давно обращаются с просьбой узаконить их деятельность, поэтому это нормально. Действительно, их деятельность будет в правовом поле, но при этом будет установлена жёсткая ответственность за незаконный майнинг», — пояснил он.

Ранее Аксаков рассказал подробности о пилотном проекте с цифровым рублём, который запускается с 1 апреля.

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