Депутат Аксаков рассказал подробности о пилотном проекте с цифровым рублём

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал подробности о пилотном проекте с цифровым рублём, который запускается с 1 апреля.

«Законопроекты подготовлены, внесены на рассмотрение Государственной думы, мы ждём заключения правительства. Один из них вводит основные понятия третьей формы денег, изменения в Гражданский кодекс. И базовый закон, который описывает, как будут использоваться цифровые рубли в обороте, как их будет эмитировать Центральный банк, кто ими будет и как пользоваться», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, пока отзыв правительства не получен, но известно, что идёт положительное заключение.

«Соответственно, полагаю, что интенсивно начнём работать в комитете над законопроектами 10 марта, после этого вынесем их на первое чтение. Постараемся взять на себя дополнительные обязательства и рассмотреть их в короткие сроки во втором и третьем чтениях. То есть до конца марта», — сообщил Аксаков.

Он также отметил, что эмиссия будет определяться спросом на цифровой рубль.

Ранее член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков в разговоре с телеканалом «360» выразил мнение, что цифровой рубль является удобным инструментом и не имеет отношения к криптовалюте.