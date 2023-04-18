Педиатр Чеботарёва: корь легко спутать с гриппом в начале заболевания

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Педиатр Лусине Чеботарёва предупредила, что симптомы кори на первом этапе могут напоминать симптомы гриппа, из-за чего люди часто путают эти болезни друг с другом. В связи с этим врач объяснила, как можно научиться различать заболевания.

Первые симптомы как кори, так и гриппа схожи — это кашель и общее недомогание. При этом корь отличает яркая сыпь на теле, сообщила врач в беседе с «МК в Питере».

«Сначала сыпь появляется на голове и за ушами. Ещё важно смотреть на слизистую рта, это очень типичное место высыпания для кори», — добавила педиатр.

Она также напомнила, что самым эффективным методом защиты от кори остаётся вакцинация.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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