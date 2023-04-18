Депутат Пискарёв заявил об идее запрета на имущественную поддержку иноагентов

Председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил об идее запрета на имущественную поддержку иноагентов.

По его словам, в законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» предлагается ввести запрет на получение иноагентами государственной имущественной поддержки, в то время, когда сейчас они не вправе получать «лишь финансовую поддержку государства, а это разные виды поддержки».

Также он рассказал об идее установить штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что лица со статусом иноагента не должны иметь права получать доходы из источников в России.

По его словам, это «абсолютно безнравственное дело».

В январе российское правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов.