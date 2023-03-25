Медведев призвал принять закон, запрещающий иноагентам получать деньги в России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что лица со статусом иноагента не должны иметь права получать доходы из источников в России.

«Нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России», — передаёт его слова РИА Новости.

По словам Медведева, это «абсолютно безнравственное дело».

В январе российское правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов.

Положение состоит из 58 пунктов.

В документе четыре раздела: общие положения, разделы об осуществлении государственного контроля, о мерах правового регулирования по результатам госконтроля и об обжаловании решений.