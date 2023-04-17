Минцифры: оснований для рассылки цифровых повесток через «Госуслуги» сейчас нет

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Способы рассылки повесток для воинского учёта должно установить правительство отдельным актом, который сейчас не принят, сообщили в Минцифры России.
Минцифры: оснований для рассылки цифровых повесток через «Госуслуги» сейчас нет
  • РИА Новости

«В принятом законе о цифровизации воинского учёта не указано, что электронные повестки будут направляться через «Госуслуги». Способы направления повесток ещё должно установить правительство отдельным актом, который не принят», — пояснили в ведомстве.

При этом в явном виде в законе предусматривается использование портала госуслуг только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учёт, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который ещё не создан.

Как ранее заявили в Генштабе ВС России, отправка призывников в пункты дислокации на российской территории в рамках весенней кампании начнётся 20 апреля.

Веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста в ходе весенней призывной кампании не будет, подчеркнули там.

В Минцифры заявили, что реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва.

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