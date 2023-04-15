Генштаб ВС России: отправки призывников в рамках весеннего призыва начнутся 20 апреля
- РИА Новости
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«С 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Бирюкова.
По его словам, треть призывников отправят в учебные соединения и воинские части, где они в течение трёх месяцев получат военную специальность.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и об электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу.
12 апреля в Кремле заявили, что закон об электронных повестках призван упорядочить работу военкоматов.
Подробнее о законе читайте в материале RT.