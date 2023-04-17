Захарова прокомментировала активность западных дипломатов на суде над Кара-Мурзой

Короткая ссылка
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя активность западных дипломатов на суде над публицистом Владимиром Кара-Мурзой*, заявила, что если послы США и Великобритании освоили ступеньки Мосгорсуда, то им следовало бы освежить и воспоминания о ступеньках МИД.

Об этом Захарова написала в Telegram.

«Не повезло Кара-Мурзе с защитниками: с такими друзьями врагов не надо», — отметила она.

Она добавила, что западным послам пора уже вспомнить, чем должны заниматься дипломаты на своих постах.

17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.

После этого посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить