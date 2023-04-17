Захарова прокомментировала активность западных дипломатов на суде над Кара-Мурзой
Об этом Захарова написала в Telegram.
«Не повезло Кара-Мурзе с защитниками: с такими друзьями врагов не надо», — отметила она.
Она добавила, что западным послам пора уже вспомнить, чем должны заниматься дипломаты на своих постах.
17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.
После этого посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.