Захарова прокомментировала активность западных дипломатов на суде над Кара-Мурзой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя активность западных дипломатов на суде над публицистом Владимиром Кара-Мурзой*, заявила, что если послы США и Великобритании освоили ступеньки Мосгорсуда, то им следовало бы освежить и воспоминания о ступеньках МИД.

Об этом Захарова написала в Telegram.

«Не повезло Кара-Мурзе с защитниками: с такими друзьями врагов не надо», — отметила она.

Она добавила, что западным послам пора уже вспомнить, чем должны заниматься дипломаты на своих постах.

17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.

После этого посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.