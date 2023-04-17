Посла Келина вызвали в МИД Британии в связи с вынесением приговора Кара-Мурзе
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.
«Великобритания вызвала (в МИД. — RT) российского посла после политически мотивированного обвинения и приговора британца Владимира Кара-Мурзы, имеющего двойное гражданство, в московском суде сегодня», — говорится в сообщении.
МИД Британии осудил вынесение приговора.
17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.
Защита обжалует приговор.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.