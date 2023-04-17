Посла Келина вызвали в МИД Британии в связи с вынесением приговора Кара-Мурзе

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Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с вынесением приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе*.
Посла Келина вызвали в МИД Британии в связи с вынесением приговора Кара-Мурзе
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

«Великобритания вызвала (в МИД. — RT) российского посла после политически мотивированного обвинения и приговора британца Владимира Кара-Мурзы, имеющего двойное гражданство, в московском суде сегодня», — говорится в сообщении.

МИД Британии осудил вынесение приговора.

17 апреля Мосгорсуд путём частичного сложения приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию.

Защита обжалует приговор.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

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