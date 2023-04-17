«Известия»: Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
- РИА Новости
Источник рассказал, что сразу после взрыва девушка села в такси и каталась по городу.
Она воспользовалась тремя машинами от кафе, где был теракт, до квартиры, где пыталась скрыться.
По имеющимся данным, изначально планировалось, что в день взрыва Трепова улетит за границу.
Как отметил источник, кураторы сказали Треповой не покидать Россию из-за риска быть арестованной.
4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.
Теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.