«Известия»: Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу

Короткая ссылка
Задержанная Дарья Трепова после теракта в Петербурге пыталась запутать оперативников и пустить их по ложному следу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
«Известия»: Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
  • РИА Новости

Источник рассказал, что сразу после взрыва девушка села в такси и каталась по городу.

Она воспользовалась тремя машинами от кафе, где был теракт, до квартиры, где пыталась скрыться.

По имеющимся данным, изначально планировалось, что в день взрыва Трепова улетит за границу.

Как отметил источник, кураторы сказали Треповой не покидать Россию из-за риска быть арестованной.

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.

Теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить