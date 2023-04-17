В ЛДПР разработали проект об уголовной ответственности за надругательство над паспортом

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому предлагается ужесточить наказание за надругательство над паспортом гражданина Российской Федерации. Как поясняется в документе, причиной разработки стали в том числе публикации о гражданах России, которые после начала специальной военной операции на камеру сжигали свои паспорта.

Копии законопроекта и пояснительной записки имеются в распоряжении RT.

«Законопроект предусматривает уголовную ответственность за надругательство над паспортом гражданина Российской Федерации в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что сегодня действия, направленные на умышленное повреждение своего паспорта, могут содержать лишь признаки административного правонарушения.

Согласно статье 19.16 Кодекса об административных правонарушениях, за умышленное уничтожение или порчу паспорта, небрежное хранение с последующей утратой документа грозит штраф от 100 до 300 рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР предложили сделать выходной на следующий день после Пасхи.

Как отмечают депутаты, ссылаясь на данные экспертов, большая часть населения России отмечает православный религиозный праздник Светлого Христова Воскресения.

При этом общее количество нерабочих праздничных дней в году не увеличивается.

В марте уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова внесла предложение выдавать россиянам паспорта страны в зарубежных представительствах.

В МИД России заявили, что получили это обращение.