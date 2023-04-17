Делегация из Китая посетила академию Генерального штаба ВС России

Военная делегация Китая во главе с министром обороны Ли Шанфу в ходе визита в Россию посетила Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил России.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Гости ознакомилась со структурой военного вуза, учебно-материальной базой, организацией учебного процесса и особенностями обучения военнослужащих иностранных государств», — говорится в сообщении.

Китайская делегация также посетила музей академии.

Ранее Ли Шанфу на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что нынешние отношения России и Китая крепкие и превосходят военно-политические союзы времён холодной войны.

Также китайский министр заявил, что его первый зарубежный визит в Россию подчёркивает особый характер отношений государств.