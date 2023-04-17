МИД КНР: сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против третьих сторон

Сотрудничество России и Китая не направлено против третьих сторон, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Я бы хотел подчеркнуть, что российско-китайское двустороннее сотрудничество всегда основывалось на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон», — цитирует его РИА Новости.

Он рассказал, что Москва и Пекин развивают новый тип отношений, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.

Ранее министр обороны КНР Ли Шанфу на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что нынешние отношения России и Китая крепкие и превосходят военно-политические союзы времён холодной войны.

Также китайский министр заявил, что его первый зарубежный визит в Россию подчёркивает особый характер отношений государств.