В ЕГЭ по истории появятся задания об СВО после поставки новых учебников в школы

В задания ЕГЭ по истории включат вопросы, связанные со спецоперацией России по защите Донбасса, однако сначала в российских школах появятся соответствующие учебники. Об этом ТАСС сообщили в Рособрнадзоре.

В ведомстве пояснили, что задания на проверку изученного материала будут включены в КИМ ГИА (контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации) соответствующего уровня.

«Если материал для изучения будет включён в программу 10-го класса, КИМ по истории будут скорректированы с учётом завершения обучения в средней школе», — рассказал собеседник агентства.

Как отмечал министр просвещения Сергей Кравцов, понятие о суверенитете России станет основным в новом учебнике по обществознанию.

Новый учебник истории для школ с разделом о спецоперации на Украине будет готов к началу учебного года.