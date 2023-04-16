В ЕГЭ по истории появятся задания об СВО после поставки новых учебников в школы
- РИА Новости
В ведомстве пояснили, что задания на проверку изученного материала будут включены в КИМ ГИА (контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации) соответствующего уровня.
«Если материал для изучения будет включён в программу 10-го класса, КИМ по истории будут скорректированы с учётом завершения обучения в средней школе», — рассказал собеседник агентства.
Как отмечал министр просвещения Сергей Кравцов, понятие о суверенитете России станет основным в новом учебнике по обществознанию.
Новый учебник истории для школ с разделом о спецоперации на Украине будет готов к началу учебного года.