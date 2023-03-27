Кравцов: понятие о суверенитете России станет главным в новом учебнике по обществознанию
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Об этом, как пишет РИА Новости, Кравцов сказал в ходе научно-практической конференции.
По его словам, в данный момент специалисты разрабатывают новый единый учебник по обществознанию по поручению президента России Владимира Путина.
«Его ключевой идеей является понимание безусловной ценности государственного суверенитета России», — отметил министр.
Ранее Кравцов сообщил, что новый учебник истории для школ с разделом про спецоперацию на Украине будет готов к началу учебного года.