Кравцов: понятие о суверенитете России станет главным в новом учебнике по обществознанию

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Российский министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что понятие о суверенитете России станет основным в новом учебнике по обществознанию.
Кравцов: понятие о суверенитете России станет главным в новом учебнике по обществознанию
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом, как пишет РИА Новости, Кравцов сказал в ходе научно-практической конференции.

По его словам, в данный момент специалисты разрабатывают новый единый учебник по обществознанию по поручению президента России Владимира Путина.

«Его ключевой идеей является понимание безусловной ценности государственного суверенитета России», — отметил министр.

Ранее Кравцов сообщил, что новый учебник истории для школ с разделом про спецоперацию на Украине будет готов к началу учебного года.

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