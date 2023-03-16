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Кравцов: учебник истории с разделом про спецоперацию будет готов к началу учебного года

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Новый учебник истории для школ с разделом про спецоперацию на Украине будет готов к началу учебного года.
Кравцов: учебник истории с разделом про спецоперацию будет готов к началу учебного года
  • Gettyimages.ru
  • © Rachan Panya / EyeEm

Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Сейчас идёт работа полным ходом, и мы планируем, что к началу учебного года он будет подготовлен для старших классов», — цитирует его ТАСС.

Замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский ранее заявил, что с 1 сентября министерство внедрит обновлённый курс отечественной истории в вузы для студентов неисторических специальностей.

В пресс-службе Рособрнадзора также допустили, что задания, связанные со спецоперацией на Украине, появятся в Едином госэкзамене по истории после соответствующих изменений в рабочих программах и учебниках.

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