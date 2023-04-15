Росрыболовство объяснило маркировку икры важностью защиты рынка от её нелегального оборота

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В пресс-службе Росрыболовства заявили, что маркировка икры защитит рынок от её нелегального оборота.
Росрыболовство объяснило маркировку икры важностью защиты рынка от её нелегального оборота
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Маркировка и система прослеживаемости — это системное решение проблемы нелегального оборота икры», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В ведомстве отмечают, что маркировка приведёт к невозможности сбыта незаконно добытых водных биоресурсов, что может стать панацеей от браконьерства.

«Сегодня теневой рынок красной икры превышает 4 млрд рублей», — добавили в Росрыболовстве.

Ранее стало известно, что эксперимент по маркировке красной и чёрной икры пройдёт в России с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.

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