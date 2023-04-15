В России проведут эксперимент по маркировке красной и чёрной икры с 15 апреля

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Эксперимент по маркировке красной и чёрной икры пройдёт в России с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.
В России проведут эксперимент по маркировке красной и чёрной икры с 15 апреля
  • Gettyimages.ru
  • © Svitlana Pavelko / EyeEm

Соответствующее постановление подписал российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации икры осетровых и икры лососёвых (красная икра), упакованных в потребительскую упаковку», — сказано в нём.

В январе стало известно, что в российских магазинах проведут эксперимент по борьбе с просроченными продуктами.

Ретейл «Магнит» запустил технологию, блокирующую эти товары на кассе.

Так, новая технология автоматически будет проверять сроки годности промаркированных товаров на кассе, что позволит блокировать просроченный товар на этапе сканирования. В итоге люди не смогут его купить.

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