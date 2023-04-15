Корабли Приморской флотилии ТОФ вышли из Владивостока в ходе внезапной проверки

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Корветы, фрегат, ракетные катера, тральщики и корабль измерительного комплекса Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в море из пункта постоянной дислокации во Владивостоке в ходе внезапной проверки.
Корабли Приморской флотилии ТОФ вышли из Владивостока в ходе внезапной проверки
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Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что утром 15 апреля от причалов пунктов базирования Приморской флотилии сил Тихоокеанского флота отошли корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий».

14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.

В Кремле отметили, что российский президент Владимир Путин не планирует инспектировать проверку боеготовности сил Тихоокеанского флота.

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