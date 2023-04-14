Замминистра обороны России Фомин сообщил иностранным атташе о проверке сил ТОФ

Замминистра обороны России Алексей Фомин проинформировал иностранных военных атташе о проводимой внезапной проверке сил Тихоокеанского флота.

Брифинг Фомин провёл в Национальном центре управления обороной.

Он отметил, что мероприятие проводится по решению Верховного главнокомандующего ВС России, целью является проверка способности Тихоокеанского флота к отражению агрессии с океанских и морских направлений.

Проверка пройдёт в три этапа, к ней привлекаются Тихоокеанский флот в полном составе и ряд соединений и воинских частей ВКС России.

В рамках учений в ходе торпедных, ракетных и артиллерийских стрельб планируется закрытие установленным порядком районов и воздушного пространства над ними в южной части Охотского моря, заливе Петра Великого и Авачинском заливе.

14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.

В Кремле отметили, что российский президент Владимир Путин не планирует инспектировать проверку боеготовности сил Тихоокеанского флота.