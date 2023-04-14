В Херсонской области отменили комендантский час по случаю Пасхи

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отменил комендантский час в ночь на 16 апреля по случаю Пасхи.

«В связи с празднованием великого праздника Пасхи своим указом отменяю действие комендантского часа на территории Херсонской области в ночь с 15 на 16 апреля», — написал Сальдо в Telegram.

Он также сообщил, что понедельник, 17 апреля, объявлен выходным днём по случаю Пасхи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве не получали от Киева предложений о пасхальном перемирии, и вряд ли они будут.