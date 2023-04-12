Россия не получала предложений по пасхальному перемирию от Украины

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В Москве не получали от Киева предложений о пасхальном перемирии, и вряд ли они будут, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия не получала предложений по пасхальному перемирию от Украины
  • РИА Новости

«Никаких официальных предложений из Киева о пасхальном перемирии российской стороне не поступало», — сказала она.

По мнению Захаровой, вряд ли это произойдёт с учётом демонстрируемого властями Украины воинственного настроя на продолжение конфликта.

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский Франциск предложил установить перемирие на Украине с 9 апреля на время Пасхи у католиков и православных.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва уже выдвигала инициативы по перемирию, но «сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать такому режиму».

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