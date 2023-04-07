Глава Союза староверов: Папа Римский предложил установить пасхальное перемирие

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Папа Римский Франциск предложил установить перемирие на Украине с 9 апреля на время пасхи у католиков и православных.
Глава Союза староверов: Папа Римский предложил установить пасхальное перемирие
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Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Следующая неделя — это неделя Пасхи католическая, а потом — неделя Пасхи православная. И только что Папа мне сообщил, что он в честь этого предлагает, чтобы в зоне специальной военной операции на Украине прекратились все боевые действия на две недели», — цитирует его ТАСС.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил Москве и Киеву установить с 21 апреля четырёхдневное пасхальное перемирие.

МИД Украины заявил, что Киев поддерживает предложение ООН о пасхальном перемирии на Украине с 21 апреля.

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