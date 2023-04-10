В Кремле сообщили, что инициатив о пасхальном перемирии с Украиной пока не было

Предложений о пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции пока не было.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока никаких на этот счёт не было инициатив, но у нас только началась Страстная неделя. До сих пор таких инициатив не было», — заявил он.

Песков напомнил, что Москва уже выдвигала инициативы по перемирию, но «сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать такому режиму».

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский Франциск предложил установить перемирие на Украине с 9 апреля на время Пасхи у католиков и православных.