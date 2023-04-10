В Кремле сообщили, что инициатив о пасхальном перемирии с Украиной пока не было
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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока никаких на этот счёт не было инициатив, но у нас только началась Страстная неделя. До сих пор таких инициатив не было», — заявил он.
Песков напомнил, что Москва уже выдвигала инициативы по перемирию, но «сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать такому режиму».
Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский Франциск предложил установить перемирие на Украине с 9 апреля на время Пасхи у католиков и православных.