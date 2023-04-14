Корабли ТОФ приступили к переходу в районы проверки боевой готовности

Боевые корабли, катера и суда обеспечения Тихоокеанского флота России вышли из пунктов дислокации и приступили к переходу в районы проверки боевой готовности.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Боевые корабли, катера и суда обеспечения Тихоокеанского флота вышли из пунктов постоянной дислокации и приступили к переходу и операционному развёртыванию в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей для выполнения задач в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп, а также отрядов десантных кораблей в рамках внезапной проверки боевой готовности», — говорится в сообщении.

14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот в ходе внезапной проверки выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.