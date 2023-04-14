Врач Попова рассказала о возможных опасных последствиях укуса белки
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Помимо бешенства, белки теоретически переносят лептоспироз и туляремию, сообщила специалист в беседе с «Газетой.Ru». Это крайне тяжёлые инфекционные заболевания, характеризующиеся поражением жизненно важных органов.
После укуса белки необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сделать прививку от бешенства, предупредила Попова.
«Кормить белок с ладони нельзя, особенно детям, каким бы милым развлечением это ни казалось», — заключила врач.
Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.