Врач Попова рассказала о возможных опасных последствиях укуса белки

Заместитель генерального директора по медицинской деятельности — главный врач ООО «Инвитро-Ставрополье» Елена Попова напомнила, что белки являются переносчиками в том числе бешенства, и объяснила, что стоит делать в случае, если животное вас укусило.

Помимо бешенства, белки теоретически переносят лептоспироз и туляремию, сообщила специалист в беседе с «Газетой.Ru». Это крайне тяжёлые инфекционные заболевания, характеризующиеся поражением жизненно важных органов.

После укуса белки необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сделать прививку от бешенства, предупредила Попова.

«Кормить белок с ладони нельзя, особенно детям, каким бы милым развлечением это ни казалось», — заключила врач.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.