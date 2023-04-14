Врач Попова рассказала о возможных опасных последствиях укуса белки

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Заместитель генерального директора по медицинской деятельности — главный врач ООО «Инвитро-Ставрополье» Елена Попова напомнила, что белки являются переносчиками в том числе бешенства, и объяснила, что стоит делать в случае, если животное вас укусило.
Врач Попова рассказала о возможных опасных последствиях укуса белки
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Помимо бешенства, белки теоретически переносят лептоспироз и туляремию, сообщила специалист в беседе с «Газетой.Ru». Это крайне тяжёлые инфекционные заболевания, характеризующиеся поражением жизненно важных органов.

После укуса белки необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сделать прививку от бешенства, предупредила Попова.

«Кормить белок с ладони нельзя, особенно детям, каким бы милым развлечением это ни казалось», — заключила врач.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

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