ТОФ в ходе внезапной проверки отработает отражение высадки противника на Курилы и Сахалин

Короткая ссылка
Тихоокеанский флот России в ходе внезапной проверки отработает отражение высадки противника на Южные Курилы и Сахалин.
ТОФ в ходе внезапной проверки отработает отражение высадки противника на Курилы и Сахалин
  • РИА Новости

Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развёртывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана — южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин», — заявил он.

Шойгу в ходе совещания с руководящим составом Минобороны призвал обратить внимание на выработку мер противодействия условному противнику.

14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.

Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот России в ходе внезапной проверки выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.

Как заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов, внезапная проверка Тихоокеанского флота проводится в три этапа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить