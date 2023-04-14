ТОФ в ходе внезапной проверки отработает отражение высадки противника на Курилы и Сахалин

Тихоокеанский флот России в ходе внезапной проверки отработает отражение высадки противника на Южные Курилы и Сахалин.

Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развёртывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана — южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин», — заявил он.

Шойгу в ходе совещания с руководящим составом Минобороны призвал обратить внимание на выработку мер противодействия условному противнику.

14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.

Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот России в ходе внезапной проверки выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.

Как заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов, внезапная проверка Тихоокеанского флота проводится в три этапа.