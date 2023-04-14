Начальник Генштаба ВС России Герасимов: внезапная проверка ТОФ проводится в три этапа
- РИА Новости
Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.
«Проверка проводится в три этапа. На первом этапе Тихоокеанский флот выполнит мероприятия приведения в степень боевой готовности «Полная», — рассказал Герасимов.
14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот России в ходе внезапной проверки выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.