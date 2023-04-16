Врач Лебедева: сваренные вкрутую яйца можно хранить в холодильнике до десяти дней

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Анастасия Румянцева
Врач-терапевт «Инвитро» Галина Лебедева рассказала в беседе с RT, сколько дней можно хранить яйца и пасхальные куличи.
Врач Лебедева: сваренные вкрутую яйца можно хранить в холодильнике до десяти дней
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«Окрашенные яйца хранятся так же, как и обычные, сваренные вкрутую: до двух дней при комнатной температуре и до десяти дней в холодильнике. Чем быстрее они будут съедены, тем лучше, и даже при хранении в холодильнике лучше съесть варёные яйца в течение первых четырёх дней. При этом антисептический эффект варки в луковой шелухе и натирания яиц маслом не доказан», — подчеркнула она.

По словам эксперта, важно избегать растрескивания во время варки — трещины сокращают срок хранения в холодильнике до двух-трёх дней.

«Варёное яйцо без трещин желательно хранить в холодильнике не более четырёх дней. Более строгие правила предъявляются к предприятиям общественного питания — согласно санитарным правилам и нормам, варёные яйца обязаны храниться в холодильнике не более 36 часов», — заявила она.

Срок хранения куличей зависит от рецептуры, упаковки и условий хранения, пояснила врач.

«На данный момент крупные хлебозаводы выпускают куличи по разным рецептурам, и рекомендуемые сроки хранения у них разные: без упаковки — 48 часов, в полимерной упаковке — до 120 часов. Но можно найти кексы со сроком годности до двух и более месяцев — и всё благодаря не только специальной упаковке, но и применению влагоудержателей, консервантов и добавок на основе солей уксусной кислоты», — добавила Лебедева.

Домашние куличи благодаря натуральным ингредиентам хранятся не так долго, как магазинные, предупредила собеседница RT.

«Бумажные стаканчики для запекания и глазирование верхушки уберегут куличи от быстрого пересыхания. Для продления срока годности до семи дней кулич лучше поместить в пищевой контейнер, пергамент или в эмалированную посуду и отправить в холодильник. Куличи без глазури можно даже замораживать», — заключила терапевт.

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