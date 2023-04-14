«Известия»: в России могут ввести уголовную ответственность за дипфейки

В России могут ввести уголовное наказание за дипфейки при финансовом мошенничестве с помощью подмены голоса или изображения человека, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что данный законопроект будет внесён в Госдуму в весеннюю сессию.

Речь идёт о поправках в ст. 63 «Обстоятельства, отягчающие наказание», ст. 159 «Мошенничество», ст. 158 «Кража», ст. 163 «Вымогательство», ст. 160 «Присвоение или растрата чужого имущества» УК России.

«Мы предлагаем добавить к отягчающим обстоятельствам использование технологии дипфейки», — заявил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Он отметил, что современный мир всё больше погружается в виртуальное пространство и дипфейк позволяет обманом отобрать деньги, заставить что-то сделать или передать информацию.

Ранее в России призвали ввести обязательную маркировку созданного с помощью дипфейков контента.