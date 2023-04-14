«Известия»: в России могут ввести уголовную ответственность за дипфейки

Короткая ссылка
В России могут ввести уголовное наказание за дипфейки при финансовом мошенничестве с помощью подмены голоса или изображения человека, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что данный законопроект будет внесён в Госдуму в весеннюю сессию.

Речь идёт о поправках в ст. 63 «Обстоятельства, отягчающие наказание», ст. 159 «Мошенничество», ст. 158 «Кража», ст. 163 «Вымогательство», ст. 160 «Присвоение или растрата чужого имущества» УК России.

«Мы предлагаем добавить к отягчающим обстоятельствам использование технологии дипфейки», — заявил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Он отметил, что современный мир всё больше погружается в виртуальное пространство и дипфейк позволяет обманом отобрать деньги, заставить что-то сделать или передать информацию.

Ранее в России призвали ввести обязательную маркировку созданного с помощью дипфейков контента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить