В России призвали ввести обязательную маркировку созданного с помощью дипфейков контента

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил ввести обязательную маркировку созданного с помощью дипфейков контента, а также закрепить подобную технологию в нормативно-правовой базе как несущую угрозу персональным данным россиян.

Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева имеется в распоряжении RT.

Как напомнил Кудж, в настоящее время всё большее распространение получает технология дипфейков — синтеза изображения, основанного на искусственном интеллекте.

Но при этом, как показало исследование РТУ МИРЭА, уровень осведомлённости россиян о дипфейках и их потенциальных угрозах минимален.

Отмечается, что только 12% респондентов знают значение этого термина, а в категории людей старше 50 лет этот показатель ещё меньше — 3%.

При этом 86% опрошенных уверены, что основные задачи дипфейков — генерация развлекательного контента и применение в киноиндустрии.

Лишь 10% россиян считают, что с помощью этой технологии можно совершать преступления, выяснили аналитики.

Кроме того, специалисты смоделировали ситуации, когда дипфейки могут стать инструментом киберпреступников.

Например, злоумышленники могут произвести взлом аутентификации по лицу и получить доступ к личной информации для перевода денег или оформления кредитов.

По мнению Куджа, технология дипфейка должна быть закреплена в нормативно-правовой базе как несущая угрозу персональным данным россиян.

Для этого необходимо внести изменения в приказ Минцифры №734 и реестр недопустимых событий в сфере кибербезопасности, заявил собеседник RT.

Кроме того, по его словам, стоит включить модуль «Противодействие дипфейкам» в спецпроект Минцифры «КиберЗОЖ», разработать и утвердить графический знак маркировки дипфейков и закрепить обязательную маркировку контента, созданного с помощью этой технологии.

«Это позволит обратить внимание ответственных лиц государственной и частной сфер на необходимость принятия мер по предотвращению и противодействию нанесению прямого ущерба от деятельности злоумышленников, использующих технологию «дипфейк», — говорится в тексте обращения.

Также это, как подчеркнул Кудж, повысит информированность и уровень цифровой гигиены, в том числе среди особо уязвимых категорий — несовершеннолетних и людей пожилого возраста.

Ранее стало известно, что почти половина жителей России в этом году столкнулись со взломом личных страниц в социальных сетях.