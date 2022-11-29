Узнать больше

В России призвали ввести обязательную маркировку созданного с помощью дипфейков контента

Короткая ссылка
RT
Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил ввести обязательную маркировку созданного с помощью дипфейков контента, а также закрепить подобную технологию в нормативно-правовой базе как несущую угрозу персональным данным россиян.
В России призвали ввести обязательную маркировку созданного с помощью дипфейков контента
  • Gettyimages.ru

Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева имеется в распоряжении RT.

Как напомнил Кудж, в настоящее время всё большее распространение получает технология дипфейков — синтеза изображения, основанного на искусственном интеллекте.

Но при этом, как показало исследование РТУ МИРЭА, уровень осведомлённости россиян о дипфейках и их потенциальных угрозах минимален.

Отмечается, что только 12% респондентов знают значение этого термина, а в категории людей старше 50 лет этот показатель ещё меньше — 3%.

При этом 86% опрошенных уверены, что основные задачи дипфейков — генерация развлекательного контента и применение в киноиндустрии.

Лишь 10% россиян считают, что с помощью этой технологии можно совершать преступления, выяснили аналитики.

Кроме того, специалисты смоделировали ситуации, когда дипфейки могут стать инструментом киберпреступников.

Например, злоумышленники могут произвести взлом аутентификации по лицу и получить доступ к личной информации для перевода денег или оформления кредитов.

По мнению Куджа, технология дипфейка должна быть закреплена в нормативно-правовой базе как несущая угрозу персональным данным россиян.

Для этого необходимо внести изменения в приказ Минцифры №734 и реестр недопустимых событий в сфере кибербезопасности, заявил собеседник RT. 

Кроме того, по его словам, стоит включить модуль «Противодействие дипфейкам» в спецпроект Минцифры «КиберЗОЖ», разработать и утвердить графический знак маркировки дипфейков и закрепить обязательную маркировку контента, созданного с помощью этой технологии.

«Это позволит обратить внимание ответственных лиц государственной и частной сфер на необходимость принятия мер по предотвращению и противодействию нанесению прямого ущерба от деятельности злоумышленников, использующих технологию «дипфейк», — говорится в тексте обращения.

Также это, как подчеркнул Кудж, повысит информированность и уровень цифровой гигиены, в том числе среди особо уязвимых категорий — несовершеннолетних и людей пожилого возраста.

Ранее стало известно, что почти половина жителей России в этом году столкнулись со взломом личных страниц в социальных сетях. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить