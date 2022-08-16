Почти половина жителей России столкнулась со взломом страниц в соцсетях в этом году

Почти половина жителей России в этом году столкнулась со взломом личных страниц в социальных сетях. Об этом свидетельствуют результаты экспертного исследования «АльфаСтрахования» по теме кибербезопасности, которые есть в распоряжении RT.

Отмечается, что об однократном факте взлома сообщили 30,5% опрошенных, многократном — ещё 12,4%.

Согласно исследованию, почти половина участников опроса получали фейковые сообщения от якобы знакомых с просьбой о финансовой помощи.

48% пользователей соцсетей получали подобные сообщения хотя бы один раз в этом году, говорится в опросе.

В большинстве случаев (42%) пользователи никак не реагировали на сообщения злоумышленников, а четверть респондентов отшучивалась в ответ.

При этом, как выяснили аналитики, 6% потеряли деньги, отправив перевод мошенникам.

При этом сами пользователи не торопятся соблюдать дополнительные меры безопасности в сети — треть опрошенных никогда не меняет пароли от своих соцсетей.

Основная масса респондентов меняет пароли раз в несколько месяцев (21,9%), раз в полгода (19,9%) или не чаще раза в год (21,5%).

Немаловажно и то, что подавляющее большинство участников опроса (76,4%) используют сервисы VPN для того, чтобы войти в социальные сети, которые заблокированы Роскомнадзором, что повышает уязвимость доступа.

Исследование проведено методом онлайн-анкетирования респондентов, среди 1205 россиян в возрасте от 18 до 60 лет (60% мужчин и 40% женщин), проживающих в 16 региональных центрах страны и являющихся активными пользователями гаджетов и интернета.

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