ТАСС: суд освободил из-под стражи пожарного Генина, осуждённого по делу ТЦ «Зимняя вишня»

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Пожарный Сергей Генин, осуждённый по статье о халатности при тушении возгорания в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, отпущен из-под стражи.
ТАСС: суд освободил из-под стражи пожарного Генина, осуждённого по делу ТЦ «Зимняя вишня»
  • РИА Новости

«Суд в связи с заболеванием Генина, которое препятствует содержанию под стражей, освободил его под подписку о невыезде», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее суд огласил приговоры по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Решением суда восемь фигурантов признаны виновными.

Руководителя тушения пожара Андрея Бурсина приговорили к шести годам заключения, а начальника пожарного караула Сергея Генина — к пяти годам.

Подробнее — в материале RT.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети.

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