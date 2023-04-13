Стоматолог Никитина предупредила о риске травмирования дёсен зубочистками
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Деревянной зубочисткой легко травмировать десну, в результате чего может возникнуть воспаление, сообщила Никитина в беседе с «Москвой 24».
А причиной разрушения зубов, по её словам, часто становится привычка что-либо грызть.
«Грызть ручку или карандаш очень вредно для зубов. Если раскусывать семечки центральными резцами, эмаль стачивается и они становятся более чувствительными. Кроме того, привычка грызть ногти не только разрушает зубы, но и повышает риск занесения патогенной микрофлоры в рот», — предупредила стоматолог.
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