Стоматолог Никитина предупредила о риске травмирования дёсен зубочистками

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Врач-стоматолог Ирина Никитина напомнила об опасности травмирования дёсен из-за использования зубочистки и разрушения зубов вследствие привычки грызть в том числе канцелярские принадлежности.
Стоматолог Никитина предупредила о риске травмирования дёсен зубочистками
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Деревянной зубочисткой легко травмировать десну, в результате чего может возникнуть воспаление, сообщила Никитина в беседе с «Москвой 24».

А причиной разрушения зубов, по её словам, часто становится привычка что-либо грызть.

«Грызть ручку или карандаш очень вредно для зубов. Если раскусывать семечки центральными резцами, эмаль стачивается и они становятся более чувствительными. Кроме того, привычка грызть ногти не только разрушает зубы, но и повышает риск занесения патогенной микрофлоры в рот», — предупредила стоматолог.

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