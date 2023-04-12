Песков: закон о едином реестре военнообязанных пока не поступил на подпись Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу пока не поступил на подпись главе государства Владимиру Путину.