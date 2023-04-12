Песков: закон о едином реестре военнообязанных пока не поступил на подпись Путину

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу пока не поступил на подпись главе государства Владимиру Путину.
Песков: закон о едином реестре военнообязанных пока не поступил на подпись Путину
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее закон был одобрен Государственной думой и Советом Федерации.

Подробнее — в материале RT.

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