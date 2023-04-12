Депутат ГД Лантратова: отдых в лагерях положительно влияет на здоровье детей

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT прокомментировала предложение по введению летнего пособия на отдых для отличившихся школьников.

Парламентарий отметила, что отдых в летних лагерях положительно влияет на здоровье детей.

«Поэтому я бы, конечно, хотела, чтобы все дети, не только отличники, имели возможность проводить время в оздоровительных лагерях. Особенно это важно сейчас для детей наших новых территорий — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей... Знаю, что Минпросвещения уже организовало отдых более 24 тыс. детей новых регионов. Определён перечень лагерей, где они могут отдыхать. Это 18 организаций в Крыму, девять в Краснодарском крае, резервные места предусмотрены в Ростовской области, Адыгее и Ставрополье», — рассказала Лантратова.

Депутат также отметила, что обратить внимание на федеральном уровне следует и на восстановление инфраструктуры действующих здравниц и их содержание.

«Нужен не просто ремонт, а полная модернизация комплексов. С этой проблемой я давно знакома, ездила в разные регионы, чтобы своими глазами увидеть в каком реально состоянии находятся детские лагеря. В основном это разрушенные летние домики без ремонта и с очень старой мебелью. Иногда там просто опасно находиться, что и приводит к массовому закрытию лагерей... Возможно, следует пересмотреть финансирование лагерей из государственного бюджета и освободить их от налогов, за исключением тех, которые находятся в частной собственности», — предложила собеседница RT.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести летнее поощрение на отдых для школьников по итогам оценок за прошедший учебный год.

Законодатель отметил, что в системе среднего образования массовых поощрений для школьников сегодня нет, хотя они могли бы стать хорошим стимулом в вопросе повышения успеваемости.