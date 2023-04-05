В Москве запустили новый сервис по выбору профессий для школьников

На портале «Школа. Москва» запустили новый раздел для учащихся старших классов — «Атлас профессий колледжей». Сервис поможет ученикам определиться с выбором будущей специальности.

Об этом сообщает НТВ.

«Даже мотивированные ребята не всегда представляют, кем и где хотели бы работать. «Атлас профессий колледжей» поможет больше узнать о престижных профессиях, которым можно обучиться в колледжах, перспективах трудоустройства, познакомиться с крупнейшими работодателями и спланировать будущую карьеру», — объяснила замруководителя Департамента образования и науки Москвы Ирина Швец.

Как уточняется, «Атлас профессий колледжей» содержит 155 карточек с подробным описанием перспективных специальностей.

Всего в 54 столичных колледжах обучают по более чем 150 профессиям и специальностям.

Ранее Newinform со ссылкой на данные научно-информационного орфографического академического ресурса института «Академос» сообщал, что орфографический словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН пополнили три новых слова.