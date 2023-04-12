Депутат ГД Власов предложил ввести летнее пособие на отдых для отличившихся школьников

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести летнее поощрение на отдых для школьников по итогам оценок за прошедший учебный год. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть у RT.

В обращении законодатель отметил, что на протяжении десятилетий в системах среднеспециального и высшего образования действуют стимулирующие финансовые механизмы — стипендии, на которые могут рассчитывать отличившиеся в учёбе молодые люди.

В то же время в системе среднего образования подобных массовых поощрений для школьников сегодня нет, хотя они могли бы стать хорошим стимулом в вопросе повышения успеваемости.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности введения летних финансовых поощрений (пособий) на отдых для школьников 7— 11-х классов, которые отличились высокими оценками за соответствующие знания в течение учебного года», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Москве запустили новый сервис по выбору профессий для школьников.