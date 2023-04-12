Депутат ГД Власов предложил ввести летнее пособие на отдых для отличившихся школьников

Короткая ссылка
Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести летнее поощрение на отдых для школьников по итогам оценок за прошедший учебный год. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть у RT.
Депутат ГД Власов предложил ввести летнее пособие на отдых для отличившихся школьников
  • Gettyimages.ru
  • © Imgorthand

В обращении законодатель отметил, что на протяжении десятилетий в системах среднеспециального и высшего образования действуют стимулирующие финансовые механизмы — стипендии, на которые могут рассчитывать отличившиеся в учёбе молодые люди.

В то же время в системе среднего образования подобных массовых поощрений для школьников сегодня нет, хотя они могли бы стать хорошим стимулом в вопросе повышения успеваемости.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности введения летних финансовых поощрений (пособий) на отдых для школьников 7— 11-х классов, которые отличились высокими оценками за соответствующие знания в течение учебного года», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Москве запустили новый сервис по выбору профессий для школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить