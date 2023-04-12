Депутат ГД Власов предложил ввести летнее пособие на отдых для отличившихся школьников
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В обращении законодатель отметил, что на протяжении десятилетий в системах среднеспециального и высшего образования действуют стимулирующие финансовые механизмы — стипендии, на которые могут рассчитывать отличившиеся в учёбе молодые люди.
В то же время в системе среднего образования подобных массовых поощрений для школьников сегодня нет, хотя они могли бы стать хорошим стимулом в вопросе повышения успеваемости.
«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности введения летних финансовых поощрений (пособий) на отдых для школьников 7— 11-х классов, которые отличились высокими оценками за соответствующие знания в течение учебного года», — говорится в тексте обращения.
Ранее в Москве запустили новый сервис по выбору профессий для школьников.