В Адыгее школьница умерла через несколько дней после получения травмы на физкультуре

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В Адыгее 10-летняя девочка умерла через несколько дней после травмы на уроке физкультуры.
В Адыгее школьница умерла через несколько дней после получения травмы на физкультуре
  • РИА Новости

«Предварительно установлено, что в марте 2023 года в а. Хатукай Красногвардейского района 10-летняя девочка во время игры в баскетбол на уроке физкультуры в школе травмировала ногу», — уточнили в СУ СК России по Республике Адыгея.

Она обращалась за помощью в медицинские учреждения Республики Адыгея и Краснодарского края.

«После ухудшения состояния несовершеннолетняя госпитализирована в медицинское учреждение Красногвардейского района республики, где через несколько часов наступила её смерть», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время в рамках организованной проверки следователями изъята вся медицинская документация, проводится судебно-медицинская экспертиза.

В конце марта учащийся девятого класса умер после урока физкультуры в Симферопольской школе. По данным региональной прокуратуры, во время урока один из учеников почувствовал недомогание. Ребёнка госпитализировали, позднее в больнице констатировали смерть.

Ранее следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту внезапной смерти семиклассницы на уроке физкультуры в одной из школ города. Уточняется, что у погибшей были проблемы с сердцем.

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