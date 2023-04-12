В Адыгее школьница умерла через несколько дней после получения травмы на физкультуре
- РИА Новости
«Предварительно установлено, что в марте 2023 года в а. Хатукай Красногвардейского района 10-летняя девочка во время игры в баскетбол на уроке физкультуры в школе травмировала ногу», — уточнили в СУ СК России по Республике Адыгея.
Она обращалась за помощью в медицинские учреждения Республики Адыгея и Краснодарского края.
«После ухудшения состояния несовершеннолетняя госпитализирована в медицинское учреждение Красногвардейского района республики, где через несколько часов наступила её смерть», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время в рамках организованной проверки следователями изъята вся медицинская документация, проводится судебно-медицинская экспертиза.
В конце марта учащийся девятого класса умер после урока физкультуры в Симферопольской школе. По данным региональной прокуратуры, во время урока один из учеников почувствовал недомогание. Ребёнка госпитализировали, позднее в больнице констатировали смерть.
Ранее следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту внезапной смерти семиклассницы на уроке физкультуры в одной из школ города. Уточняется, что у погибшей были проблемы с сердцем.