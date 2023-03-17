В Петербурге возбудили дело по факту смерти школьницы на уроке физкультуры
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Было установлено, что 12-летняя девочка, находясь в школе в Выборгском районе, внезапно скончалась во время разминочной пробежки на физкультуре.
Уточняется, что у погибшей были проблемы с сердцем.
В настоящее время полиция проводит проверку.
Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу.