В Петербурге возбудили дело по факту смерти школьницы на уроке физкультуры

Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту внезапной смерти семиклассницы на уроке физкультуры в одной из школ города.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Было установлено, что 12-летняя девочка, находясь в школе в Выборгском районе, внезапно скончалась во время разминочной пробежки на физкультуре.

Уточняется, что у погибшей были проблемы с сердцем.

В настоящее время полиция проводит проверку.

Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу.