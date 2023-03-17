Узнать больше

В Петербурге возбудили дело по факту смерти школьницы на уроке физкультуры

Короткая ссылка
Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту внезапной смерти семиклассницы на уроке физкультуры в одной из школ города.
В Петербурге возбудили дело по факту смерти школьницы на уроке физкультуры
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Было установлено, что 12-летняя девочка, находясь в школе в Выборгском районе, внезапно скончалась во время разминочной пробежки на физкультуре.

Уточняется, что у погибшей были проблемы с сердцем.

В настоящее время полиция проводит проверку.

Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить