Школьник умер после урока физкультуры в Симферополе

Учащийся девятого класса умер после урока физкультуры в Симферопольской школе.

«Факт смерти подтверждаем. Инцидент произошел 28 марта в школе №10», — сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минздрава Крыма.

По данным региональной прокуратуры, во время урока один из учеников почувствовал недомогание. Ребёнка госпитализировали, позднее в больнице констатировали факт смерти.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по факту гибели в Москве студентки 2001 года рождения. По данным ведомства, девушка скончалась из-за капельниц, которые ставила себе сама.

Как сообщают СМИ, в реанимацию также попал её молодой человек, но его удалось спасти.