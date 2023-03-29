Школьник умер после урока физкультуры в Симферополе

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Учащийся девятого класса умер после урока физкультуры в Симферопольской школе.
Школьник умер после урока физкультуры в Симферополе
  • РИА Новости

«Факт смерти подтверждаем. Инцидент произошел 28 марта в школе №10», — сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минздрава Крыма.

По данным региональной прокуратуры, во время урока один из учеников почувствовал недомогание. Ребёнка госпитализировали, позднее в больнице констатировали факт смерти.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по факту гибели в Москве студентки 2001 года рождения. По данным ведомства, девушка скончалась из-за капельниц, которые ставила себе сама.

Как сообщают СМИ, в реанимацию также попал её молодой человек, но его удалось спасти.

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