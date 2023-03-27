Приняла препарат для повышения иммунитета: СК начал проверку после гибели студентки медуниверситета

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели в Москве студентки 2001 года рождения. По данным ведомства, девушка скончалась из-за капельниц, которые ставила себе сама. Как сообщают СМИ, в реанимацию также попал её молодой человек, но его удалось спасти.

Столичные следователи выясняют обстоятельства гибели 22-летней студентки медуниверситета. По данным СК, девушка самостоятельно делала себе и своему молодому человеку инъекции с иммуностимулирующим лекарством. 14 марта ей стало плохо, студентку доставили в реанимацию токсикологического отделения. 25 марта она скончалась.

«Предварительно установлено, что девушка совместно со своим молодым человеком с целью повышения иммунитета осуществляла приём иммуностимулирующего препарата. Следствием в рамках проверки будет установлен сам препарат, а также качество, сроки и условия его использования», — сообщили RT в следственном ведомстве.

По данным СМИ, погибшую зовут Анна Коляда, она училась на пятом курсе медицинского университета имени Сеченова. Возможно, именно поэтому она решила, что будет самостоятельно делать инъекции себе и молодому человеку — основателю «СберМегаМаркета» Дмитрию Жулину, считают журналисты.

По предварительным данным, молодые люди успели поставить себе нескольких капельниц. Последнюю они сделали перед тем, как выехать в аэропорт: пара собиралась лететь в Дубай. Однако по дороге в аэропорт обоим стало плохо, в больнице у них диагностировали септический шок.

Дмитрий Жулин тоже находился в реанимации, но выжил и теперь идёт на поправку.

СМИ сообщают, что молодые люди использовали препарат «Лаеннек». Это частично расщеплённый белок, который получают из плаценты человека. Как отмечается на официальном сайте препарата, он был изобретён в Японии и используется с 1956 года.

Инфекционное заболевание могло возникнуть из-за ошибки 22-летней студентки, передаёт Telegram-канал «112». Девушка приготовила раствор заранее, но использовала его только через три дня. За несколько суток внутри ёмкости с разведённым препаратом развилась инфекция.

Увлекалась превентивной медициной

Как выяснил RT, погибшая девушка приехала в Москву из Брянска, чтобы стать врачом. Ещё в школе Анна Коляда была активной: помимо учёбы, работала моделью и занималась волонтёрской деятельностью в «Молодой гвардии».

«Она была жизнерадостной девушкой с неравнодушной жизненной позицией. Росла в богатой семье. Получила медаль за хорошую учёбу и поступила в Сеченова, всё у неё было круто, — поделилась в беседе с RT знакомая Коляды. — Когда она уехала в Москву, я видела её публикации в соцсетях. Думала, как круто, что она успевает путешествовать, ходить на разные мероприятия и учиться. Я тут, например, не успеваю и учиться, и работать. Я восхищалась ею, можно сказать, завидовала, потому что нереально крутая судьба была у неё...»

В своём блоге Коляда называла себя нутрициологом, специалистом по системному оздоровлению и врачом общей практики и делилась секретами здорового питания и образа жизни. По словам девушки, она с детства мечтала стать хирургом, а в последнее время увлеклась превентивной медициной, которая нацелена на предотвращение болезней.

«Со временем я поняла, что мне нравится не только спасать жизнь человека в моменте, но и помогать ему предотвращать то или иное заболевание. Основным принципом превентивной медицины является не пассивное ожидание болезни и её последующее лечение, а проведение предупреждающих, профилактических мероприятий задолго до её начала», — поделилась Анна и добавила, что теперь учится параллельно ещё и в Международном институте интегральной превентивной и антивозрастной медицины.

Свой последний год жизни Коляда описывала как «год роста». Девушка делилась, что за 12 месяцев посетила 14 стран и переехала в новую квартиру на Патриарших прудах.

«Я обучилась скорочтению и стала читать по одной книге в день. Поступила ещё в три университета, помимо основного (один из которых окончила на днях), и безумно собой горжусь. У меня появился любимый мужчина с набором качеств, словно списанных из моей заметки о «том самом», — поделилась девушка.

Вне клинических рекомендаций

Врач — терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с RT отметила, что эффективность препарата «Лаеннек» не доказана клиническими исследованиями. Несмотря на это, некоторые специалисты преподносят его как суперлекарство, и купить его можно в любой аптеке без рецепта врача.

«На мой взгляд, этот препарат скорее используют шарлатаны. Если посмотреть его показания, то он от чего только не лечит, якобы даже спасает от бесплодия и старения. Но таких волшебных лекарств не бывает. К каждому заболеванию написан свой протокол клинических рекомендаций: какими группами препаратов лечить пациентов. Так вот этого препарата в принципе нет ни в каких клинических рекомендациях ни по одной из нозологий в России», — отметила собеседница.

В то же время Ярцева предполагает, что Коляда и её молодой человек могли использовать не только этот препарат в инъекциях.

«Я подозреваю, что у них был коктейль из витаминов и каких-то капельниц, которые девушка сама себе решила назначить. Этот препарат делается из плаценты, в нём нет ничего настолько токсичного, чтобы человек мог смертельно отравиться. У человека скорее разовьётся анафилактическая реакция на него, а не отравление», — отметила Ирина Ярцева.

Врач подчеркнула, что введение препарата внутривенно является серьёзной нагрузкой для организма, потому что он вынужден принимать все вещества в полном объёме.

«Никаких капельниц в принципе не надо себе делать. Капельницы нужны людям, которые находятся в тяжёлом состоянии: например, когда пациент физически не в состоянии сам пить, ему ставят капельницу, чтобы восполнить жидкость в организме. Когда вы что-то принимаете внутрь, организм какие-то элементы всосёт, а какие-то выведет наружу. А если вы вводите лекарство внутривенно, организм уже никак не контролирует объём поступающих веществ», — подытожила врач-иммунолог.