Мантуров заявил о кратном увеличении гособоронзаказа в России в 2023 году

Гособоронзаказ в России кратно вырос в 2023 году, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«По понятным причинам не стану приводить цифры, но отмечу, что гособоронзаказ вырос кратно. Чтобы произвести дополнительные объёмы вооружений и военной техники, предприятия задействовали все возможные ресурсы», — цитирует его ТАСС.

В Минобороны России ранее сообщили, что до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в семь-восемь раз.

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры призвал рационально тратить средства на гособоронзаказ и предприятия ОПК.